مقتل جندي اميركي في سوريا

قتل جندي أمريكي إثر الاشتباك مع مسلحين ينتمون لداعش، خلال عملية الإنزال الجوي الفاشلة التي نفذتها ما تسمى قوات “التحالف الاميركي”، يوم أمس، قرب معمل السجاد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحسب تنسيقيات المسلحين.



واكدت نسيقيات المسلحين أن المسلحين المنتمين لداعش فرّوا من المنطقة، وعلى خلفية ذلك اعتقل “التحالف الاميركي” أحد الأشخاص بعد العثور على بندقية في منزله بالمنطقة.



وذكرت شبكة “فرات بوست” أن عناصر التنظيم الإرهابي تمكنوا من الهرب إلى مكان مجهول، ما دفع التحالف إلى إشراك طائرة ال b52 العملاقة، من أجل تغطية وتأمين عملية انسحاب وإخلاء الجنود والعناصر المصاببن، دون القبض على أي من المطلوبين، ومع ذلك تم اعتقال أحد المدنيين القاطنين في المنطقة، بعد العثور على بندقية في منزله”.