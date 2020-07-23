مقتل جندي أمريكي بانقلاب عربة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة

قتل جندي أمريكي نتيجة انقلاب عربة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل تمر شمال غرب الحسكة.



وذكرت مصادر أهلية أن الحادث وقع أمس خلال سير قافلة عسكرية للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي بمنطقة تل تمر.



إلى ذلك اقر ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن الدولي في بيان بمقتل الجندي الأمريكي جراء انقلاب عربة مدرعة على إحدى الطرق خلال قيامها بدورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي.



ويتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش العربي السوري للعديد من أرتال قوات الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من مناطق انتشارها وقواعدها غير الشرعية ويجبرونها على تغيير وجهتها ومغادرة المنطقة.