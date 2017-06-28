مقتل ثمانية يمنيين في غارات للطيران السعودي على تعز

قتل ثمانية يمنيين في غارات جديدة شنها الطيران السعودي على مديرية ذباب بمحافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر بالمحافظة قوله : إن ” طيران العدوان السعودي استهدف بغارتين منزل مواطن يمني في منطقة الحنيشية بمديرية ذباب ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.



إلى ذلك شن طيران النظام السعودي أمس 18 غارة على مناطق متفرقة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وقال مصدر أمني يمني : إن ” طيران العدوان استخدم خلال الغارات قنابل عنقودية واستهدف مناطق المخدرة وهيلان والضيق والمحجزة بصرواح مخلفا أضرارا جسيمة بالمنازل والممتلكات”.



وكان طيران النظام السعودي شن في وقت سابق أمس غارتين على سيارة مواطن يمني في منطقة الخرشة بمديرية منبه بمحافظة صعدة ما أدى الى استشهاد شخص وإصابة اثنين بجروح متفاوتة وفى منطقة الشوارق بمديرية رازح استشهد ثلاثة وأصيب ثمانية ودمر منزل اثر غارة اخرى.



ومن جهة ثانية استهدف الجيش واللجان الشعبية اليمنية أمس بعدد من صواريخ الكاتيوشا قواعد إطلاق الصواريخ في معسكر تابع للنظام السعودي في منطقة عسير.



وأوضح مصدر عسكري يمني أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في الموقع.



ويشن النظام السعودي عدوانا شاملا على اليمن منذ أكثر من سنتين مستخدما مختلف أنواع الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين ودمارا كبيرا طال البنى التحتية للشعب اليمنى وأدى إلى زيادة معاناته الانسانية والمعيشية وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى وصف ما يقوم به بالجرائم ضد الإنسانية وإلى مطالبة الدول الغربية بوقف تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وكالات