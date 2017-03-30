مقتل ثمانية أطفال وامرأتين في غارة سعودية على محافظة صعدة اليمنية

قتل أمس ثمانية أطفال وامرأتان وأصيب عدد آخر جراء غارة لطيران نظام بني سعود استهدفت منزلا في منطقة وينين بمحافظة صعدة باليمن.



وذكر موقع المسيرة نت الالكتروني اليمني أن “طيران العدوان السعودي استهدف منزلا في منطقة وينين بمديرية باقم بمحافظة صعدة ما أدى إلى مقتل 8 أطفال وامرأتين كلاهما حامل وإصابة 4 آخرين بينهم طفل”.



وردا على العدوان السعودي المتواصل على اليمن أكد مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت أمس من قنص ثمانية جنود سعوديين بينما دكت القوة الصاروخية والمدفعية عددا من المواقع العسكرية التابعة لنظام بني سعود في جيزان ونجران وعسير.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بجيزان قوله إن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة جنود سعوديين في موقع الفريضة وجنديا آخر بمحاذاة موقع الدفينية بجيزان بالإضافة إلى جنديين آخرين في موقع مشجع بنجران.



وكانت وحدات القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية قنصت أمس خمسة جنود سعوديين شرق موقع الشبكة السعودي.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش اليمني أطلقت صاروخا موجها على تجمع لقوات النظام السعودي خلف موقع الشبكة بينما دكت المدفعية تجمعات أخرى بجوار قيادة الحماد بنجران.



من جهته أشار مصدر عسكري آخر إلى مقتل أكثر من 20 من مرتزقة العدوان في استهداف مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات لهم شمال صحراء ميدى الحدودية مع السعودية في محافظة حجة.



وأضاف المصدر إن مدفعية الجيش اليمنى واللجان استهدفت أيضا تجمعا لمرتزقة العدوان في وادي نملة بحريب نهم شرق صنعاء بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.



ودخل عدوان نظام بني سعود على الشعب اليمني عامه الثالث في الـ 26 من آذار الجاري حيث خلف عشرات آلاف الضحايا في صفوف المدنيين اليمنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية.

وكالات