مقتل ثلاثين شخصا على الأقل جراء أعمال شغب في سجن بالبرازيل

أعلنت الشرطة البرازيلية عن مقتل ثلاثين شخصا على الأقل جراء أعمال شغب اندلعت بين عصابتين إجراميتين متنافستين فى سجن بولاية ريو غراندي دو نورتي شمال شرق البرازيل.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الشرطة أوتاسيلو دي ميديروس المكلف التحقيق بما حصل قوله إنه “من المؤكد أن هناك أكثر من ثلاثين قتيلا” مرجحا أن تكون “أعمال العنف قد نشبت بين سجناء من عصابتين تتنافسان على تجارة الكوكايين في البرازيل.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص.



ولم يشر مسؤول الشرطة إلى إمكانية أن يكون القتلى الثلاثون من السجناء فقط أم عناصر من الحراس أيضا.



وأعلنت وزارة الأمن العام في بيان سابق أن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على السجن بعد 14 ساعة من المواجهات ومنعت جميع السجناء من الهرب موضحة أن عناصر الشرطة العسكرية والحرس اضطروا للانتظار حتى الفجر لدخول المباني لأن السجناء قطعوا التيار الكهربائي وكانوا مدججين بالأسلحة.



وكان 56 سجينا قتلوا مطلع كانون الثاني الجاري في ماناوس شمال البرازيل وبعد خمسة أيام قتل 31 آخرون في ولاية رورايما شمال البلاد أيضا وفي الثامن من الشهر نفسه قتل أربعة سجناء في سجن آخر في ماناوس.



وتوضح السلطات البرازيلية أن هذه الحوادث هي حرب عنيفة بين أكبر عصابتين إجراميتين في البلاد للسيطرة على إمدادات وبيع الكوكايين وهما “مجموعة العاصمة ساو باولو ومجموعة فيرميلخو” في ريو دي جانيرو والعصابات المتحالفة مع كل منهما.

وكالات