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مقتل ثلاثة أطفال في تفجير إرهابي بمحافظة الأنبار غرب العراق

قتل ثلاثة أطفال أمس في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن شرحبيل العبيدي مدير الناحية قوله “إن ثلاثة أطفال قتلوا بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي”.

من جهة أخرى أصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محال تجارية في حي البساتين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وكان 52 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح الخميس الماضي جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في بغداد.

وكالات

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