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مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح في إطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

قتل أمس ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنلسفانيا الأمريكية.

ونقلت اسوشييتد برس عن تروي براون المتحدث باسم الشرطة في المدينة قوله أمس إن “الحادث وقع أمس عندما اقترب مسلحون من الشبان الأربعة وأطلقوا نيران أسلحتهم بكثافة الأمر الذي أدى إلى مصرع ثلاثة منهم وإصابة رابع وهو الآن في حالة مستقرة”.

ولم يتم تسجيل أي اعتقالات متعلقة بالحادث حتى اللحظة بحسب المتحدث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

وكالات

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