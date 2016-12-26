مجهولو النسب يثيرون خلافا برلمانيا
السعودية تواصل استخدام الذخائر العنقودية في اليمن
عصابات “جيش الفتح” تضرب مدينة السقيلبية الصواريخ
استشهاد 3 شبان سوريين برصاص القوات التركية قرب الدرباسية بريف الحسكة
المؤسسة العامة لمياه الشرب: توزيع المياه في دمشق وفقا للكميات في مراكزها الاحتياطية
القضاء على أكثر من 25 إرهابيا من تنظيم “داعش” غرب تدمر بريف حمص
الرئيس الأسد وعائلته يشاركون الشعب احتفالاته بالميلاد
«الحربي» يدك داعش بمحيط التيفور والجيش يحبط محاولتي تسلل لـ«فتح الشام»
الجيش يكثف حملته على مسلحي وادي بردى وميليشيات الغوطة تستخدم «المجارير» لوقف تقدمه
الإعلان عن جسم جديد للمعارضة اليوم في دمشق
تفكيك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المتفجرات بحي السكري بحلب
العثور على 21 جثمانا لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية قبيل إخراجها من المدينة
الرئيس الأسد يعزي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحا
تقدم جديد جنوب غرب تدمر ومقتل إرهابيين في أرياف حلب ودير الزور وحماة