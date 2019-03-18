مقتل تلميذة و10 إصابات بانقلاب باص في تايلاند

لقيت تلميذة مصرعها، وأصيب 10 آخرون بين تلاميذ ومعلمين وسط تايلاند، بانقلاب باص كانوا على متنه.



وتعرضت الحافلة التي كانت تنقل التلاميذ وبعض معلميهم في رحلة تعليمية من مقاطعة نائية إلى وسط البلاد، للحادث في الساعة 4.40 من صباح الاثنين عند مدخل مدينة نادي بمقاطعة براشينبوري على بعد 122 كم من بانكوك.



وقال شهود عيان، إن الباص كان يسير بسرعة عالية وانحرف فجأة عن مساره وانقلب ليهوي في خندق على حافة الطريق.

وذكرت الأنباء، أن الباص كان يقل 20 تلميذا و19 معلما من مقاطعة نونغ بوا لامفو شمال شرق تايلاند.