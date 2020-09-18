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مقتل امرأة حاولت اقتحام المقر الرئيسي لجيش الاحتلال التركي في إدلب

أفادت مواقع معارضة، بمقتل امرأة حاولت اقتحام نقطة معسكر المسطومة، التي تتخذ منه القوات الاحتلال التركي مقراً رئيسياً لتمركز قواتها شمال طريق حلب اللاذقية M4.

وقالت المواقع إن “امرأة مجهولة الهوية تقدّمت باتجاه المعسكر المذكور، وكانت تحمل بارودة روسية كلاشنكوف، وقد بدت عليها تصرفات غريبة، وعندما ارتاب الجنود الأتراك من تصرفها، بادروا بإطلاق النار عليها فأردوها قتيلة”..

وبحسب شهود عيان من سكان القرية، “فالمرأة توجهت باتجاه المعسكر سيراً على الأقدام، ولم ترضخْ لطلب الجنود منها بالتوقف، وسمعوا بعدها أصوات صراخ تلاه إطلاق نار، ولا يعرفون إنْ كان تبادلاً لإطلاق النار بين الطرفين، أم هو من طرفٍ واحد”.