مقتل العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” في العراق بينهم متزعم

أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم متزعم في التنظيم بضربات صاروخية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.



ونقلت شبكة الإعلام العراقي عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت قوله.. “إن الشرطة تمكنت من تصفية الإرهابي عبد القادر صالح المكني الملقب بأبي جراح متزعم ما يسمى جيش دابق و30 إرهابيا انغماسيا بضربات صاروخية طالت مقرا له قرب المستشفى في منطقة الجسر الخامس في المدينة”.



من جهة ثانية ذكرت خلية الإعلام الحربي قي القوات العراقية أن القوة الجوية دمرت معسكرا للتدريب ووكرا لإرهابيي “داعش” غرب محافظة الأنبار.



وأوضحت الخلية في بيان “أن الضربات أسفرت عن تدمير معسكر للتدريب ووكر للإرهابيين يسمى معسكر النهرين وقتل العشرات من إرهابيي داعش كانوا بداخله في قرية الدير بقضاء راوة وتدمير وكر يعد منطقة انطلاق السيارات المفخخة إلى العاصمة بغداد وقتل مجموعة إرهابيين كانوا داخل الوكر في منطقة طويبية بمحافظة الأنبار”.

وكالات