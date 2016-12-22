مقتل إرهابيين في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

قتل إرهابيان في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان باطلاق النار عليهما.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم ان الإرهابيين القتيلين من تنظيم ما يسمى /فتح الاسلام/ وقتلا اثر تعرضهما لاطلاق نار عند مفرق سوق الخضار في منطقة الصفصاف في مخيم عين الحلوة.



وأضافت الوكالة ان حالة من التوتر تسود في المنطقة بسبب هذه العملية التي تدل على وجود العديد من الارهابيين في احياء المخيم.



ذكر ان المخيم يشهد بين فترة واخرى حالة من التوتر واطلاق النار بسبب وجود مسلحين فيه.

وكالات