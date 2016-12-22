الرئيس الأسد لـ جابري أنصاري: تحرير حلب انتصار لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب
حركة “الزنكي” تعذب مواطنا “من ذوي الاحتياجات الخاصة” حتى الموت
تدمير مقرين للإرهابيين بدرعا والقضاء على آخرين بينهم سعوديون بريف حمص
العراق:مقتل 70 إرهابيا في غارات لسلاح الجو العراقي في محافظة نينوى
لا يمكنكم قتل السفراء
معلومات جديدة عن عائلة الطفلة الإنتحارية
هطلات ثلجية غزيرة والعاصفة «صباح» مبالغ فيها
حلب تدخل نهايات عملية إجلاء المسلحين،ترامب على خط التسوية السورية وموسكو تأمل دوراً سعودياً
بعد طريق دمشق.. «مصالحة التل» تناشد فتح طريق منين
التنافس على «السلام بالوكالة» في سوريا: أيّ صفقة خلف «إعلان موسكو»؟
إعدام الأطفال: «بعنا الطفلتين والشاري كان الله»
حلب: الموت في إجازة ولكن...
الطيران التركي و”التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرتين في مدينتي الباب والطبقة
بان كي مون: التعاون بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة في سورية يجب أن يتواصل
أهالي الفوعة وكفريا: الإرهابيون اختطفوا طفلا من الحافلات ودمروا المدارس والمشافي والمنازل
2016-12-21 15:54
مقتل إرهابيين في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

قتل إرهابيان في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان باطلاق النار عليهما.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم ان الإرهابيين القتيلين من تنظيم ما يسمى /فتح الاسلام/ وقتلا اثر تعرضهما لاطلاق نار عند مفرق سوق الخضار في منطقة الصفصاف في مخيم عين الحلوة.

وأضافت الوكالة ان حالة من التوتر تسود في المنطقة بسبب هذه العملية التي تدل على وجود العديد من الارهابيين في احياء المخيم.

ذكر ان المخيم يشهد بين فترة واخرى حالة من التوتر واطلاق النار بسبب وجود مسلحين فيه.

وكالات

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.