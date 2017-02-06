مقتل أكثر من مئة شخص جراء الانهيارات الثلجية في أفغانستان

قتل أكثر من مئة شخص جراء الانهيارات الثلجية في أفغانستان منذ الخميس الماضي بينهم خمسون شخصا قتلوا أمس في قرية باقليم نورستان شمال شرق البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان محمد عمر محمدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “54 شخصا قتلوا حتى الآن وأصيب 52 بجروح نتيجة الانهيارات الثلجية والصقيع في 22 اقليما “مضيفا إن “نحو خمسين شخصا قتلوا في انهيار ثلجي في احدى قرى اقليم نورستان”.



ورجحت مصادر ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات أو الأيام المقبلة مع تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى المناطق النائية التي عزلت بسبب الثلوج.

وكالات