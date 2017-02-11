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مقتل أربعة يمنيين بغارة لطيران النظام السعودي على محافظة صعدة شمال

قتل أربعة يمنيين أمس بغارة لطيران النظام السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر محلي في صعدة قوله.. إن “طيران العدوان السعودي استهدف سيارة في منطقة ذويب بمديرية حيدان ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين كانوا يستقلونها”.

وفي ردها على العدوان السعودي دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم أربع آليات لمرتزقة النظام السعودي بمديرية ذباب وأطراف منطقة المخا بمحافظة تعز.

ويواصل النظام السعودى الذى يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى تقوم عليه التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرهما عدوانه على اليمن منذ نحو عامين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات آلاف اليمنيين فضلا عن دمار كبير في البنى التحتية في البلاد.

وكالات

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