حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب أردوغان بوقف دعم الإرهابيين في إدلب
أنباء عن استقدام الجيش لتعزيزات إضافية إلى مدينة دير الزور
مصدر يكشف عدد المسلحين الأجانب في سورية
إدلب ما بعد «الدستورية»: أنقرة والجولاني نحو «طلاق بالتراضي»؟
سوبر وزير
افتتاح معبر «البوكمال – القائم» مع العراق بعد سنوات على إغلاقه
تحركات تركية في منطقة «خفض التصعيد».. و«الجندرما» تقتل امرأة سورية على الحدود
لليوم الثالث.. الاحتلال الأميركي وإرهابيوه يواصلون عرقلة إخلاء «الركبان»
عن النمطية الحكومية والداعيات والعلمانيات
افتتاح معبر البوكمال-القائم مع العراق أمام حركة عبور الأشخاص والبضائع
المعلم يوجه اتهاماً خطيراً لأنقرة
المعلم يلتقي وزراء خارجية الهند وبيلاروس وأرمينيا والعراق والسودان
وزير الإتصالات تحت قبة مجلس الشعب
المالية حجزت احتياطياً على أموال أكثر من 10 آلاف شخص في 2019
مجموعة الـ77 والصين : الإعلان الأميركي حيال الجولان السوري المحتل باطل

مقتل أربعة شرطيين بهجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في باريس

قتل أربعة شرطيين عندما هاجم مسلح عناصراً في مركز للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس.


ونقلت “أ ب” عن نقابة الشرطة الرسمية الفرنسية “يوفيس لوفيبفري” قولها إن “مسلحاً يحمل سكيناً هاجم عناصر الشرطة في المركز ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وذلك قبل أن تردي الشرطة المهاجم”.


بدوره أشار مصدر من شرطة باريس إلى أن المهاجم ربما يكون رجلاً من الشرطة.


إلى ذلك أعلنت سلطات النقل العام الفرنسية “ار ايه تي بي” إغلاق محطة مترو الأنفاق القريبة من مكان مركز الشرطة لأسباب أمنية فيما أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير وممثلي الادعاء العام بالعاصمة باريس توجهوا إلى مكان وقوع الحادث.