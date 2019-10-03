مقتل أربعة شرطيين بهجوم مسلح استهدف مركزاً للشرطة في باريس

قتل أربعة شرطيين عندما هاجم مسلح عناصراً في مركز للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس.



ونقلت “أ ب” عن نقابة الشرطة الرسمية الفرنسية “يوفيس لوفيبفري” قولها إن “مسلحاً يحمل سكيناً هاجم عناصر الشرطة في المركز ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وذلك قبل أن تردي الشرطة المهاجم”.



بدوره أشار مصدر من شرطة باريس إلى أن المهاجم ربما يكون رجلاً من الشرطة.



إلى ذلك أعلنت سلطات النقل العام الفرنسية “ار ايه تي بي” إغلاق محطة مترو الأنفاق القريبة من مكان مركز الشرطة لأسباب أمنية فيما أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير وممثلي الادعاء العام بالعاصمة باريس توجهوا إلى مكان وقوع الحادث.