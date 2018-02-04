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مقتل أربعة جنود سعوديين في مأرب

 

قتل أربعة من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن” أربعة من مرتزقة بني سعود قتلوا امس بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في مواقع متفرقة بمديرية صرواح”.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الزغن محققة إصابات مباشرة حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

وكان خمسة جنود سعوديين قتلوا يوم الخميس الماضي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية اليمنية فى جيزان فى حين واصل طيران العدوان شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضرارا كبيرة.

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