مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربع نساء في غارات سعودية على محافظة تعز باليمن

قتل أربعة أشخاص وأصيبت أربع نساء اليوم في غارات للنظام السعودي على محافظة تعز باليمن.



وقال مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.. إن “مروحية من نوع أباتشي تابعة لتحالف العدوان السعودي استهدفت الطريق العام الرابط بين المخا وباب المندب ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين”، لافتاً إلى أن شخصين آخرين قتلا في غارة استهدفت قارب صيد على ساحل منطقة الجديد في باب المندب.



كما استهدف طيران النظام السعودي أحد المنازل في منطقة الزبيرة بمديرية حيفان ما أدى إلى إصابة أربع نساء.



ويشن النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدواناً على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات الاف القتلى والمصابين وأدى الى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

وكالات