مقتل أربعة أشخاص جراء هزة أرضية ضربت جنوب ايران

قتل أربعة أشخاص وأصيب شخص جراء هزة أرضية بلغت شدتها 1ر5 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم قرية سيف آباد بمحافظة فارس جنوب ايران.



وقالت لجنة ادارة شؤون الطوارىء في مدينة خنج بالمحافظة أن “الضحايا الاربع وهم من الرعايا الاجانب قتلوا اثر انهيار سقف وجدار الغرفة التي كانوا يتواجدون داخلها فيما أصيب شخص بجروح” مشيرة إلى أن الهزة أدت إلى تصدع جدران العديد من المنازل السكنية القديمة وانقطاع التيار الكهربائي عنها.



وعقب وقوع الهزة تم إعلان حالة الطوارىء في محافظة فارس لتنفيذ عمليات الإغاثة وإصلاح الأاضرار الناجمة عنها على وجه السرعة.

وكالات