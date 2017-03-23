مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية.



ونقلت اسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها إن “مسلحا بدأ بإطلاق النار داخل مصرف شمال ويسكونسن ثم لاذ بالفرار وأثناء هربه واصل إطلاق النار على المارة ورجال الشرطة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وشرطي” مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم في وقت لاحق.



وتشهد الولايات المتحدة موجة واسعة من أعمال العنف وحوادث إطلاق النار التي أصبحت أمرا اعتياديا لانتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي.

وكالات