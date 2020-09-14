مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي في ريف حلب الشمالي

قضى أحد عناصر الهلال الأحمر التركي في مدينة الباب التي تحتلها تركيا شمالي سورية إثر هجوم استهدف سيارة لهم من قبل مجهولين.



وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأنه عند ساعات الصباح الأولى، تعرضت السيارة التي كان يقودها فريق الهلال الأحمر، المكون من 3 عناصر، في منطقة الباب، لهجوم من قبل أشخاص ملثمين في مركبتين بدون لوحات ترخيص.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية حالة فلتان أمني كبيرة تتمثل بالاغتيالات والخطف، إلى جانب الاشتباكات التي تشتعل باستمرار بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي.