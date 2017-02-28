مقتل «أبو الخير المصري» القيادي في «تحرير الشام» بريف إدلب

أعلنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من التنظيمات الإرهابية، مقتل القيادي في ميليشيا «هيئة تحرير الشام» (أبو الخير المصري)، النائب السابق لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ومرافقه، إثر غارة جوية استهدفت سيارتهما في ريف إدلب.

ونقل موقع «عربي 21» الداعم للمعارضة عن ناشطين قولهم: إن «أبو الخير، قتل بغارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار، فوق محافظة إدلب، وقتل جهاديون آخرون معه».

ووفقاً لحسابات مقربة من «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر «جبهة النصرة» الإرهابية أحد مكوناتها الرئيسية، فإن ضربات «التحالف الدولي» التي جاءت بعد غياب لأسابيع، استهدفت سيارة أبو الخير، وسيارة أخرى في هجومين منفصلين.

وأوضح نشطاء أن الغارة الأولى استهدفت سيارة قرب معسكر المسطومة، بينما استهدفت الثانية سيارة قرب بلدة التوامة بريف حلب الغربي.

من جانبها، أكدت صفحة «بوابة إدلب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «أبو الخير المصري» قتل مع شخص آخر كان يرافقه، بالغارة التي نفذتها طائرة «التحالف الدولي» على سيارته أول من أمس، قرب معسكر المسطومة.

وأشارت مواقع الكترونية معارضة إلى أن الشخص الثاني الذي قتل مع المصري هو أحد عناصر ميليشيا «هيئة تحرير الشام»، ويدعى هاني مصطفى مطر، من بلدة محمبل بريف إدلب.

وقال الشرعي المصري المستقل في الشمال السوري شريف هزاع في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن « أبا الخير المصري الرجل الثاني في تنظيم قاعدة الجهاد، ونائب الدكتور أيمن الظواهري، قال لي من أيام: أنا أنسى حمل مسدسي لأني منتظر الاستهداف من الطائرة».

ووفقاً للمواقع، فإن «أبو الخير المصري» هو عبد اللـه محمد رجب عبد الرحمن، ويعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ومدرج على قائمة الإرهاب الصادرة عن الحكومة الأميركية عام 2005، وهو من مواليد شمال مصر عام 1957.

ويعد «أبو الخير المصري» مسؤولاً عن التنقل والأمور اللوجستية والمصروفات التي يقدمها عملاء «القاعدة»، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية، وهو مقرب جداً من الظواهري، حيث كان ضمن مجموعته «الجهادية» في مصر، منذ أواخر الثمانينيات.

وبرز اسم «أبو الخير المصري» في العام الماضي، حينما نشر تنظيم «القاعدة» رسالة صوتية له، أعطى فيها مجلس شورى تنظيم «جبهة النصرة» المجال لفك الارتباط بـ«القاعدة»، وتغيير المسمى فيما بعد ليصبح تنظيم «جبهة فتح الشام».

وكانت مصادر ذكرت، أن المصري، لم يعد نائباً للظواهري منذ عدة شهور.

وكالات