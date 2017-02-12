مقترح برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 8800 ليرة حتى 15 ألف ليرة

كشف مصدر حكومي مسؤول عن وجود دراسة أمام اللجنة الاقتصادية تتضمن مقترحاً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 8800 ليرة إلى حدود 15 ألف ليرة سورية أو20 ألف ليرة، وذلك بعد صدور قرار برفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي ليصبح سعرها 30 ألف ليرة سورية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن السبب في اقتراح رفع السعر يعود لارتفاع تكاليف التصنيع، حيث وصلت تكلفة أسطوانة الغاز الواحدة إلى نحو 15 ألف ليرة سورية، وهي تباع حالياً وفق إيصالات شركة محروقات «سادكوب» بـ8800 ليرة سورية. وفي تفاصيل ما علمنا به حول خطط تسليم أسطوانات الغاز، تبين أن الخطة التي وضعت خلال العام 2016 كانت تقضي بتسليم 600 ألف أسطوانة غاز (منزلي- صناعي) إلى إدارة توزيع الغاز في شركة محروقات «سادكوب»، أي بمعدل 50 ألف أسطوانة شهرياً، ولكن ما تم تسليمه لم يتجاوز 45 ألف أسطوانة غاز خلال العام كله، بمعدل لا يزيد على 4 آلاف أسطوانة في الشهر، وهي تشمل الأسطوانات الجديدة والتالفة الذي يتم تسليمها من شركة محروقات إلى مؤسسة معامل الدفاع ليتم إصلاحها وإعادة بيعها عبر المراكز.

بينما تتضمن خطة العام الحالي 2017 أن يتم تسليم 800 ألف أسطوانة غاز (منزلي- صناعي)، سلم منهم 400 أسطوانة فقط خلال الشهر الأول.

ويشهد مركز بيع أسطوانات الغاز الفارغة ازدحاماً نتيجة تراكم عدد الإيصالات التي سلمت للمواطنين لشراء أسطوانة غاز فارغة، حيث تم اقتطاع 10 آلاف إيصال خلال العام 2016، ومنذ بداية العام الحالي 2017 وصل عدد الإيصالات التي وزعت للمواطنين إلى أكثر من 4 آلاف إيصال، وقد أصدر فرع غاز دمشق تعميماً إلى المواطنين الحاملين لإيصالات استلام أسطوانة الغاز المسجلة من رقم 1 وحتى رقم 4 آلاف للتوجه إلى فرع الغاز ليصار إلى تسليمهم أسطوانات الغاز.

وتقوم شركة محروقات «سادكوب» بتأمين أسطوانات الغاز منها وبيعها للمواطنين، وفي حال وجود نقص يتم استيراد أسطوانات الغاز، وهو ما تم مؤخراً باستيراد 100 ألف أسطوانة غاز للاستخدام الصناعي من الهند، وذلك بهدف تخفيف الضغط على أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تقوم المحلات التجارية والمطاعم والورشات الصناعية بشراء أسطوانة الغاز المنزلي لاستخدامها في أغراض تجارية وصناعية ما يشكل ضغطاً في الطلب عليها.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد قامت خلال العام 2015 بتعديل وزن أسطوانات الغاز المعبأة بالغاز المنزلي.

وهنا يتبادر سؤال إن كنا سنشهد قريباً تعديلاً في سعر أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة، حيث كان آخر تعديل لسعرها صدر في الشهر السادس من العام 2016 حينما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلاً من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلاً من 135 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلاً من 1800 ليرة.

المصدر: الوطن