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مقاطعة كندية تمنع إلزام النساء بانتعال كعوب عالية

بات إلزام النساء بانتعال أحذية بكعوب عالية ممنوعاً في أماكن العمل في بريتيش كولومبيا على ما أعلنت كريستي كلارك رئيسة وزراء المقاطعة الواقعة في غرب كندا.

وقالت كلارك في بيان في بعض أماكن العمل في مقاطعتنا ينبغي أن تنتعل النساء كعوباً عالية. حكومتنا تعتبر شأنها في ذلك شأن غالبية، سكان المقاطعة إن هذا الاجراء ظالم.

ورأت رئيسة الوزراء الليبرالية أن "هذه الممارسة خطرة وتمييزية"، موضحةً أنه "مع وضع أحذية عالية الكعوب لفترة طويلة، ثمة احتمال بالتعرض لإصابة جسدية من خلال الانزلاق أو السقوط فضلاً عن أضرار تصيب القدم والرجل والظهر".

وتوقعت "أن يرى أصحاب العمل في ذلك مؤشرًا واضحاً الى أن إلزام شخص ما بانتعالالكعب العاليفي العمل غير مقبول، مؤيدةً "مشروع قانون قدمه زعيم حزب "غرين بارتي" المدافع عن البيئة اندرو ويفر ينص على تغيير القانون الحالي حول حوادث العمل لتكون معايير السلامة التي تشمل الأحذية أيضاً هي نفسها للجنسين".

وكالات

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