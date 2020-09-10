مقاسم سكن بديل للقاطنين بمنطقة خلف الرازي
بين مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس رياض دياب أنه تم إعداد محضر اتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح المحافظة، حيث تم اعتماد جدول زمني لتسليم المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي يتم إعداد الأضابير التنفيذية لها لكافة الشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقة ماروتا ستي كمرحلة أولى، حيث تم تسليم ستة مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان، ويتم التعاقد من قبلها مع شركات القطاع العام، على أن يتم تسليم كافة المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي تستوعب كافة شاغلي المنطقة الأولى حتى نهاية شهر آب من عام 2021، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المقاسم خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلامها.
من جانبه أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني المهندس إبراهيم دياب عدم إمكانية توسيع طريق كفرسوسة في الوقت الحالي، لكون ذلك يتطلب إخلاء الشاغلين وتأمين مساكن بديلة لهم، والتي لا تتوفر إمكانية تحقيق ذلك حالياً.
تشرين