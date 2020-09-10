مقاسم سكن بديل للقاطنين بمنطقة خلف الرازي

بين مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس رياض دياب أنه تم إعداد محضر اتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح المحافظة، حيث تم اعتماد جدول زمني لتسليم المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي يتم إعداد الأضابير التنفيذية لها لكافة الشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقة ماروتا ستي كمرحلة أولى، حيث تم تسليم ستة مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان، ويتم التعاقد من قبلها مع شركات القطاع العام، على أن يتم تسليم كافة المقاسم الخالية من الإشغالات، والتي تستوعب كافة شاغلي المنطقة الأولى حتى نهاية شهر آب من عام 2021، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المقاسم خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلامها.



من جانبه أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني المهندس إبراهيم دياب عدم إمكانية توسيع طريق كفرسوسة في الوقت الحالي، لكون ذلك يتطلب إخلاء الشاغلين وتأمين مساكن بديلة لهم، والتي لا تتوفر إمكانية تحقيق ذلك حالياً.



تشرين