مقاتلات روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن اعتراض مقاتلات روسية من طراز "سو-27"، لطائرتين حربيتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود.



وجاء في بيان المركز: "في التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيو، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، برصد ومرافقة طائرة من طراز "بي-8 إيه" بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135"، تابعتين للقوات الجوية الأمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود".



وأشار البيان إلى قيام المقاتلات الروسية من طراز "سو-27" بالتحليق لاعتراض الطائرتين، وأنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الروسية.

واختتم البيان: "الطلعات الجوية للطائرات الروسية تمت بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى".