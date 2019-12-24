مقابل 50 ألف ل.س شهرياً.. باصات حلب مطروحة للاستثمار الإعلاني

طرحت الشركة العامة للنقل الداخلي باصات تابعة لها للاستثمار الإعلاني، وذلك بهدف تحقيق إيرادات تعوض جزءاً من الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب الأزمة وفقدانها معظم أسطولها.



وقال مدير فرع الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب حسين سليمان إن الشركة أعلن عن إتاحة 25 باصاً للاستثمار الإعلاني مقابل 50 ألف ليرة سورية شهرياً لكل باص، كما تم إعداد دفتر شروط خاصة لاستثمار باصاتها في الإعلانات، محددة بدل الاستثمار لكل باص شهرياً بـ 15 ألف ليرة كحد أدنى، ونتيجة المزايدة وصل البدل إلى 50 ألف ليرة.



وأوضح سليمان أن من الشروط أيضاً أن يستمر العقد لعامين متتالين، منوهاً بأن الشركة ربحت بموجب العقد 30 مليون ليرة سورية بدل استثمار هذه الباصات لمدة عامين، (50 ألف ليرة شهرياً لكل باص من الـ 25 باصاً ولمدة عامين).



ووفقاً للشروط التي وضعتها الشركة، يمنع وضع الإعلانات على الزجاج الأمامي نهائياً في باصات النقل الداخلي وكذلك على البلور جانب السائق، كما ركزت على أن تكون الإعلانات غير ممنوع الترويج لها قانوناً، ومتوافقة مع الشروط التي تحددها المؤسسة العربية للإعلان، وأن تتم المحافظة على حقوق الشركة وسلامة الباصات بالدرجة الأولى، ولا يحق للمستثمر أن يحدد مسارات الباصات التي توضع عليها الإعلانات، كما يتحمل جميع المبالغ والرسوم والضرائب وحصة مؤسسة الإعلان، وتكاليف وضع وإزالة الإعلانات عن الباصات، وألا توثر الإعلانات على الرؤية من داخل الباص إلى الخارج.



وفي 7 من شهر أيار الماضي، طلبت الشركة العامة للمخابز من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساعدتها في استثمار المباني والعقارات التابعة للشركة العامة للمخابز من خلال الإعلانات، عبر وضع لوحات إعلانية على أسطحها وجدرانها، وكذلك وضع الإعلانات بشكل ملصقات على أكياس النايلون الخاصة بربطات الخبز.