الخارجية الروسية:يجب بذل الجهود لإحلال السلام وتعزيز استقرار الوضع في سورية
روسيا تعزز قدراتها البحرية والجوية في سوريا
الجيش يسيطر على عدة مناطق في البادية وريف الرقة
الجيش يقترب من حصار «فصائل البادية»: ترامب «يبشّر» بهدنة ثانية مع روسيا
التفاهم الروسي ــ الأميركي: دمشق صاحبة اليد العليا في الجنوب
تهدئة الجنوب: غموض الاتفاق... ووضوح الميدان
قافلة لاجئين في طريق العودة إلى سوريا بموجب اتفاق توسط فيه حزب الله.
شركة روسية تقدم نسخة "سورية" لمروحية "مي-17" مخصصة لمحاربة الإرهابيين.
ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة

مفوضية اللاجئين : 240 ألف مدني نازح بسبب معارك “داعش” و”قسد”

كشفت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أن “أكثر من 240 ألف مدني من مدينة الرقة نزحوا، جراء المعارك الدائرة بين مسلحي“قوات سوريا الديموقراطية”، وتنظيم “داعش”.مفوضية اللاجئين : 240 ألف مدني نازح بسبب معارك “داعش” و”قسد”
وقال ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، سجاد مالك إن “عشرات المدنيين يفرون من الرقة يتملكهم الرعب، بعد أن تقطعت أوصال أسرهم، وتدهورت سبل حياتهم مع احتدام المعركة التي تستهدف طرد تنظيم “داعش”.
وأوضح مالك في بيان للمفوضية أن “البعض غادر بعد دفعهم مبالغ كبيرة من المال إلى مهربين، بينهم مهربون تابعون لتنظيم داعش”.
وأشار البيان إلى أنه “لا تزال تبرز تقارير عن عناصر لـ “داعش” يمنعون المدنيين من الفرار، كما يتعرض أولئك الذين يحاولون الهرب لخطر مقتلهم بألغام أرضية أو محاصرتهم بين النيران”.
وكانت صحيفة “معارضة” ذكرت أن “جميع المستشفيات المتبقية في ريف الرقة أصبحت خارج الخدمة حاليًا والمستشفى الوحيد في الرقة المدينة، يعمل بأقل بربع طاقته”، مضيفة أن “قصف كل الجسور التي تربط المدينة بالريف، منع نقل الجرحى لتلقي العلاج، كما جعل فرارهم من المدينة أكثر صعوبة”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في تقرير سابق لها أن “نحو 100 ألف مدني محاصرين في الرقة شمال سوريا”، وسط اتهامات لـ “قوات سوريا الديموقراطية”، ذات الأغلبية الكردية، بالقيام بأعمال نهب واختطاف واحتجاز تعسفي خلال عمليات التمشيط، بالإضافة إلى تجنيد أطفال، بحسب ناشطين.

المصدر: الخبر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.