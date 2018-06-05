مفردات قديمة مازالت مستخدمة في لهجة السااحل السوري
(تخرتشوف)
ليست كلمة روسية
انما هي كلمة ساحلية معناها
ابتعد قليلا
(جو )
ليس اسم ممثل أمريكي...
ولا اسم لاعب كرة قدم اوروبي..
بل هو مصطلح ساحلي بمعنى...
/لقد أتوا/...
(منان_هو )
ليس اسم مهاجم منتخب اليابان...
ولا اسم رئيس وزراء كوريا الشماليه...
بل هو مصطلح بمعنى ....
//من أين هو //
(هاكليوم)
ليس اسم عنصر كيميائي مشع ..
أو اسم قبيله في الهند ..
بل هو مصطلح معناه...
//منذ فتره قصيره أو من يومين قد مضو//
( ناهو منهن )
هو ليس اسم لاعب ياباني ولا اسم نادي اوروبي كبير
هو مصطلح ساحلي بحت للتمييز بين أشياء متشابهة
(يلعن ضريح بو الهنت منو )
ليست تعويذه هيروغليفية
ولا اسم مدينه في الموزمبيق
بل هي جملة تعني...
(لعن الله جدك)
( مجا )
ليست كلمة اغريقية ولا اسم رئيس وزراء
الموزمبيق بل هي كلمة تعني...
/أليس كذلك/
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