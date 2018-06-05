مفردات قديمة مازالت مستخدمة في لهجة السااحل السوري

(تخرتشوف)

ليست كلمة روسية

انما هي كلمة ساحلية معناها

ابتعد قليلا

(جو )

ليس اسم ممثل أمريكي...

ولا اسم لاعب كرة قدم اوروبي..

بل هو مصطلح ساحلي بمعنى...

/لقد أتوا/...

(منان_هو )

ليس اسم مهاجم منتخب اليابان...

ولا اسم رئيس وزراء كوريا الشماليه...

بل هو مصطلح بمعنى ....

//من أين هو //



(هاكليوم)

ليس اسم عنصر كيميائي مشع ..

أو اسم قبيله في الهند ..

بل هو مصطلح معناه...

//منذ فتره قصيره أو من يومين قد مضو//



( ناهو منهن )

هو ليس اسم لاعب ياباني ولا اسم نادي اوروبي كبير

هو مصطلح ساحلي بحت للتمييز بين أشياء متشابهة



(يلعن ضريح بو الهنت منو )

ليست تعويذه هيروغليفية

ولا اسم مدينه في الموزمبيق

بل هي جملة تعني...

(لعن الله جدك)



( مجا )

ليست كلمة اغريقية ولا اسم رئيس وزراء

الموزمبيق بل هي كلمة تعني...

/أليس كذلك/