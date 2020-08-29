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مفخخة تستهدف نقطة مراقبة تركية في إدلب

انفجرت سيارة مفخخة في قرب نقطة مراقبة تركية في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من أحد الفصائل السورية المدعومة من تركيا، وإصابة عدد من الجنود الأتراك.


وقالت مصادر محلية إن عناصر الحراسة تمكنت من تفجير السيارة قبل وصولها إلى نقطة المراقبة، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف لتمشيط المنطقة.


واضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأتراك، إضافة إلى مقتل عنصر من فصيل "فيلق الشام" الذي يتولى عناصره حراسة النقطة التركية.

في سياق ذلك ، قال المرصد السوري المعارض إن الانفجار وقع جنوب جسر الشغور، قرب طريق إم 4 "أتستراد اللاذقية - حلب" مضيفاً أن الانفجار تزامن مع تحليق لطائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة، مرجحاً استهداف السيارة المفخخة من قبل الطيران المسيّر.

وأعقب انفجار السيارة إطلاق الجيش التركي للرصاص على أي سيارة على الطريق الدولي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بحسب نشطاء ميدانيين.