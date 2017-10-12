مفاوضات بين “التحالف” و “داعش” في الرقة

أفاد نشطاء سوريون “معارضون” أمس الأربعاء 11/10/2017 بأن التحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة منه يجريان مفاوضات مع تنظيم “داعش” في الرقة حول إخراج المتطرفين من المدينة.

ونقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مصادر موثوق بها، تأكيدها أن الطرفين المتفاوضين يسعيان إلى التوصل لاتفاق بشأن إخراج من تبقى من عناصر التنظيم والمدنيين الراغبين في ذلك من وسط المدينة إلى ريف دير الزور الشرقي، مضيفين أن هذه المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى النهاية بسبب اعتراض جهاز مخابرات إحدى الدول الأوروبية.