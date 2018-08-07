مفاوضات بين اللجنة المعنية باتفاق القنيطرة وفصائل المسلحين

جعفر ميا: قال قائد قوات فوج الجولان د. خالد أباظة:

• نقاشات ومفاوضات مستمرة بين اللجنة المعنية باتفاق القنيطرة وفصائل ألوية العز وألوية الفرقان المتنفذة في البلدتين وصاحبة القرار المتعلق ببريقة وبئر العجم، حيث يُقدر عدد المسلحين بين 600-800 مسلح وبعدد إجمالي مع عائلاتهم يتراوح بين 2500-2800 شخص متواجد في البلدتين.



• يتواجد حالياً في بريقة وبئر العجم مسلحون ينحدرون من قرى الغوطة الغربية لدمشق ويشكل مسلحو كناكر مع قائدهم محمد ماجد الخطيب "كلينتون" الغالبية العظمى من المسلحين، وبحوزتهم أسلحة متنوعة يتم تسليمها تباعاً.



• الجهات المختصة وفي خطوة هامة لتسهيل إقفال ملف البلدتين، قامت بتنظيم عودة أهالي دير ماكر وحمريت وسبسبة والدناجي والسلطانة والهبارية من بريقة وبئر العجم إلى بلداتهم، مع رفض مسلحي كناكر هذه الخطوة وإصرارهم على البقاء فيهما وإشاعة أنباء عن انهم سيبقون تحت مسميات مختلفة "شرطة محلية ولجان" الأمر الذي لاقى رفضاً قاطعاً من لجنة التفاوض والجيش السوري.



• عمليات نهب وعقود بيع غير شرعية في بريقة وبئر العجم نظمتها المجموعات المسلحة أثناء سيطرتها بحق ممتلكات الأهالي، مع التنويه أن كل مواطن سيتفقد ممتلكاته وعقاراته كاملة وسيعود كل مواطن إلى منزله.



• تم ظهر اليوم فتح الطريق أمام أهالي ريف القنيطرة الشمالي بإشراف قوات الجيش، ليعودوا إلى منازلهم بعد خمس سنوات من سيطرة الفصائل المسلحة وإنجاز الجزء الأكبر من عملية تفكيك العبوات والالغام على الطرق الرئيسية والفرعية من قبل وحدات الهندسة.