مـؤشرات بزيادة الأمراض النفسية نتيجة الأزمة

بيّن الدكتور رمضان المحفوري مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة أن لدينا ثلاثة أنواع من الاضطرابات النفسية الشديدة والمتوسطة والخفيفة الاضطرابات الشديدة تكون في حالات الاسترخاء 1-2 % من عامة الناس مشيراً إلى أنه إذا كان عدد سكان سورية عشرين مليونا فسيكون لدينا بناء على ما سلف أربعون ألف مريض نفسي وفي حالة الأزمات كما هو حال الأزمة السورية تتضاعف النسبة إلى 2-4%أي أنه لدينا في ظل الأزمة حوالي 80 ألف مريضٍ نفسي بحالة شديدة أما الاضطرابات المتوسطة ففي الحالات الطبيعية عادة تكون نسبتها بين 8-10% أما في حال الأزمات فتتضاعف لتصبح ما بين 15-20% وتالياً أصبح لدينا خلال الأزمة بحدود مليونا مريض نفسي لديهم اضطرابات متوسطة, أما الاضطرابات الخفيفة فهي غير مدروسة بشكل علمي دقيق لكنّ الاختصاصيين والخبراء النفسيين يقدرونها بحالة الاسترخاء بحدود 20- 25%, أما في حال الأزمات فالجميع لديهم اضطرابات خفيفة نتيجة التأثر بكل حيثيات الأزمة.

وأشار الدكتور المحفوري إلى أنه تم تدريب 1400 طبيب اختصاصي غير نفسي منذ عام 2014 على 10- 12 مرضاً نفسياً وذلك سعياً لسد الفجوة لبعض الأمراض النفسية وليساعدوا في تقديم الخدمة النفسية وهم لم يصبحوا اختصاصيين نفسيين وإنما مساعدون في حال وجدوا أحد مرضاهم لديه أحد الحالات التي دربوا عليها أن يعالجوهم للتقليل ما أمكن من الفجوة كما أننا دربنا كل المعالجين النفسيين الذين كانوا في مواقع إدارية في وزارة الصحة على المعالجات النفسية وأصبحوا يعملون مع المرضى والمراجعين وأصبحت تأتينا منهم تقارير شهرية ودورية لأن عدد الأطباء النفسيين بحدود 70 طبيباً نفسياً فقط لافتاً إلى أنه إذا تقدم لهذا الاختصاص من 10- 20طبيباً يتخرج منهم فقط عشرة بالمئة ليس بسبب ضعفهم وإنما لعدم إغراء الاختصاص مادياً ولهجرة الأدمغة والتوجه لاختصاصات أخرى أكثر إغراء مادياً وتالياً فنحن بحاجة لسد الفجوة لأننا سنويا نخرّج عشرة أطباء نفسيين فقط .

وأشار الدكتور المحفوري إلى أنه تم تدريب 1400 طبيب اختصاصي غير نفسي منذ عام 2014 على 10- 12 مرضاً نفسياً وذلك سعياً لسد الفجوة لبعض الأمراض النفسية وليساعدوا في تقديم الخدمة النفسية وهم لم يصبحوا اختصاصيين نفسيين وإنما مساعدون في حال وجدوا أحد مرضاهم لديه أحد الحالات التي دربوا عليها أن يعالجوهم للتقليل ما أمكن من الفجوة كما أننا دربنا كل المعالجين النفسيين الذين كانوا في مواقع إدارية في وزارة الصحة على المعالجات النفسية وأصبحوا يعملون مع المرضى والمراجعين وأصبحت تأتينا منهم تقارير شهرية ودورية لأن عدد الأطباء النفسيين بحدود 70 طبيباً نفسياً فقط لافتاً إلى أنه إذا تقدم لهذا الاختصاص من 10- 20طبيباً يتخرج منهم فقط عشرة بالمئة ليس بسبب ضعفهم وإنما لعدم إغراء الاختصاص مادياً ولهجرة الأدمغة والتوجه لاختصاصات أخرى أكثر إغراء مادياً وتالياً فنحن بحاجة لسد الفجوة لأننا سنويا نخرّج عشرة أطباء نفسيين فقط .

وبين المحفوري أنه تمت معالجة حوالي 150 ألف حالة مرضية خلال عام 2017 في الجهات الصحية النفسية التابعة لوزارة الصحة علماً أن الذين هم بحاجة لعلاج نفسي حوالي 800ألف إلى مليون حالة أي بحدود 15% من الحالات المرضية مشيراً إلى أنه لدينا مشفيان خارج الخدمة حاليا بسبب الأزمة في المليحة وحرستا ولدينا شعبتان تم افتتاحهما من جديد في المشفيين الوطنيين في اللاذقية وحماة .

وبين المحفوري أنه تمت معالجة حوالي 150 ألف حالة مرضية خلال عام 2017 في الجهات الصحية النفسية التابعة لوزارة الصحة علماً أن الذين هم بحاجة لعلاج نفسي حوالي 800ألف إلى مليون حالة أي بحدود 15% من الحالات المرضية مشيراً إلى أنه لدينا مشفيان خارج الخدمة حاليا بسبب الأزمة في المليحة وحرستا ولدينا شعبتان تم افتتاحهما من جديد في المشفيين الوطنيين في اللاذقية وحماة .