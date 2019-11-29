مغزى حكاية آدم وحواء

المرأة كائن رائع إلى أن تصبح زوجتك..الرجل كائن رائع حتى يغدو زوجك.. فطول الإحتكاك سوف يحرق ثيابكم ويكشف عريكم وأشواككم لبعضكما فتفقدان المتعة وتسقطان في الملل والتكرار .. فكل بداية تحمل في طياتها نهايتها كما كل ولادة تحمل بضمنها بذرة فنائها.. فابتعدوا لتقتربوا، واقتربوا بما لايتجاوز حاجتكم للدفء والطمأنينة، ولاتنخدعوا بأوهام الإتحاد، فقد ولدت وحيدا وستنتهي في حفرتك وحيدا، فاحرص أن تجعل من حياتك لوحة جميلة تضاف إلى معرض الحياة الكبير..

هامش على الإشاعات : الحكومة باقية وتتمدد ولم تتغير، منذ حكومة الزعبي إلى يوم يبعثون.. فنحن بارعون بإعادة إنتاج حكوماتنا وأخطائنا المقدسة ..

نبيل صالح