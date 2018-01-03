مغتربون يقدمون 6 مليارات لمشفى تخصصي لأمراض السرطان

بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان “شفاء” في السويداء الدكتور عدنان مقلد أنه تمت المباشرة بأعمال الحفر وتجهيز موقع مشفى الشفاء الخيري التخصصي بالأمراض السرطانية في السويداء بتكلفة تقديرية 6 مليارات ليرة عبارة عن تبرعات من أبناء المحافظة والمغتربين، بعد الحصول على موافقة مديرية المباني في وزارة الصحة وإنجاز المخططات اللازمة وتدقيقها للوصول إلى المواصفات العالمية.





موضحاً أن المشفى يعد أحد المشروعات الخيرية والتنموية المهمة للجمعية لافتاً إلى أن نقابة المهندسين في السويداء قامت بتقديم الدراسات اللازمة للمشفى بشكل مجاني وبكل الاختصاصات المعمارية والإنشائية والكهربائية…. والتي تصل تكلفتها إلى نحو 20 مليوناً.





وأوضح مقلد أن المشفى الذي تمت المباشرة بأعمال إنشائه يقع في موقع تل الأحمر بقرية مصاد يهدف لتأمين الخدمات الصحية لمرضى السرطان والكشف المبكر عنه وعلاج الأورام السرطانية وإيجاد مؤسسة صحية خدمية تخصصية على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية التي تدعم تغطية معالجة مرضى السرطان من جراحة وقثطرة قلبية، إضافة إلى تقديم المعالجات الداخلية والجراحات العامة بما يسهم في تقديم المساعدة لمرضى السرطان وخاصة في ظل الظروف الراهنة وتخفيف الأعباء المادية والنفسية والعلاجية عن المرضى وإتاحة المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية أمامهم.





وبيّن مقلد أن بناء المشفى يقام على أرض تبلغ مساحتها نحو 6 آلاف متر مربع ويتألف من أربعة طوابق وقبوين بمساحة طابقية تبلغ 2000 متر مربع وبسعة 100 سرير يضم أقساماً للتعقيم والغسيل المركزي والأرشيف ومستودعات وقسما للإسعاف المركزي والعمليات الإسعافية والعناية المركزة الإسعافية وقسماً للتصوير الشعاعي بجميع مكوناته الاستقصائية وبراداً للدم وقسما لمعالجة مرضى السرطان ومخبراً مركزياً إضافة إلى عيادات خارجية شاملة لكل الاختصاصات وقسم لمعالجة مرضى سرطان الأطفال وغرف للعمليات والإنعاش وغيرها.





وأوضح مقلد أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان “شفاء” قدمت خلال العام الماضي 2017 خدمات طبية لنحو 1480 مريض سرطان ونقلت نحو 5878 مريضاً إلى مشفيي البيروني والمواساة بدمشق مجاناً من خلال الباص العائد لها كما وصلت قيمة المساعدات الدوائية والعلاجية المقدمة للمرضى خلال الفترة نفسها إلى 36 مليوناً و649 ألف ليرة مبيناً أن الجمعية تؤمن تكاليف الخدمات العلاجية للمستفيدين من خلال دعم المتبرعين والمحسنين.



