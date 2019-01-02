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مغترب سوري في الكويت يسهم بتأسيس شركة للاستثمار السياحي

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة كاسترو” المحدودة المسؤولية، في مدينة دمشق.


وبحسب النظام الأساسي للشركة  ، فإن الشركة ستعمل في مجال إقامة واستثمار وإدارة المجمعات السياحية، بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي وفق القوانين والأنظمة النافذة. وتعود ملكية الشركة إلى ثلاثة مستثمرين، هم ماهر برهان الدين الإمام مغترب سوري في الكويت ويملك 50% من رأسمال الشركة، ويملك كل من محمد فارس عرابي و فراس أحمد فواز البيطار 25% لكل منهما.


والمستثمر الإمام هو شريك مؤسس في عدة شركات سورية منها “شركة تزامن للاتصالات”، ويمتلك 25% منها، كما يملك 50% من رأسمال “شركة على الخط”.

 


“الاقتصادي”