معيار العلاقة مع الله

ليس من السهل ان يحدد المرء معيار علاقته مع الآخرين، وقد يمضي سنوات طويلة في تحديد نوع العلاقة التي تضع الشخص المقابل في الخانة المخصصة له...

ونعتقد ان تحديد العلاقة مع الله اصعب من ذلك بكثير، وهو امر صحيح اذا انطلق من مقاربتنا نحن لتحديد هذه العلاقة.

ونعتقد ان تحديد العلاقة مع الله اصعب من ذلك بكثير، وهو امر صحيح اذا انطلق من مقاربتنا نحن لتحديد هذه العلاقة.