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معوقات تواجه عملية التصدير .. ومطالبات بحلّها لاستمرار عملية الإنتاج

أكد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة عبد الرحيم رحال أن الليرة السورية قوية ويجب دعمها من خلال التصدير، مشيراً إلى أهمية قرار إعادة السماح بتصدير مادتي الاجبان والألبان لما لها من تأثير ايجابي على تنشيط العملية الإنتاجية آملا بصدور قرارات تتضمن السماح بتصدير عدة مواد كانت قد طالبت اللجان الفرعية للتصدير في المحافظات بالسماح بتصديرها "جميد اللبن، العدس بنوعيه، المعقمات ، المنظفات، الكمامات"

وأشار أن العملية التصديرية تواجه العديد من المعوقات و يجب تضافر الجهود لتذليلها وتسهيل عملية التصدير والعمل على نشر ثقافة العمل الاقتصادي، مؤكداً ضرورة فتح خط بحري منتظم بين سورية وروسيا وإعفاء المصانع المحلية من الرسوم التي تقيد عملية الإنتاج، الأمر الذي سيساهم في دوران عجلة الإنتاج وتحسين جودة المواد وزيادة فرص تصديرها.

 


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