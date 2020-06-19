معهد "إينا" يحدد موعد وشروط التسجيل للدورة التحضيرية

حدد المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) اليوم موعد بدء التسجيل لاتباع الدورة التحضيرية التاسعة عشرة المؤهلة للانتساب إليه اعتبارا من 1-7-2020 ولغاية 10-12-2020.



وأشار المعهد إلى أن الدورة ستجري في مقر المعهد والمراكز التابعة له بالمحافظات اعتباراً من 3-1-2021 و4-7-2021 لإعداد الراغبين في الانتساب إليه من العاملين أو غير العاملين في الدولة.



وبين المعهد أن شروط التسجيل تتمثل في أن يكون المتقدم حائزا على شهادة جامعية على الأقل وألا يتجاوز عمره 40 عاما بالنسبة للعاملين في الدولة و35 عاما لغير العاملين وأن يسدد رسم اتباع الدورة البالغ 30 ألف ليرة سورية (تتحمل تسديده الجهة العامة بالنسبة للعاملين في الدولة) وأن يكون قد أدى خدمة العلم بالنسبة للذكور إضافة إلى الحصول على موافقة الوزير المختص بالنسبة للعاملين في الدولة.



وتهدف الدورة التحضيرية المحددة بستة أشهر إلى إعداد وتأهيل الراغبين في الاشتراك بمسابقات القبول التي يجريها المعهد إعدادا أكاديميا حيث تتضمن محاضرات عامة تأشيرية في الإدارة والاقتصاد والقانون والثقافة العامة والإحصاء واللغتين الإنكليزية والفرنسية.



ويمنح المتقدمون الذين اتبعوا الدورة التحضيرية بنجاح وحققوا 50 بالمئة من درجات الامتحان الكتابي لمسابقة القبول شهادة اتباع دورة تحضيرية ويحق للعامل في الدولة بناء عليها الحصول على علاوة قدرها 3 بالمئة من أجره وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.



وأحدث المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) بموجب المرسوم التشريعي 27 لعام 2002 بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية لدعم خطط تطوير الإدارات العامة في الدولة.