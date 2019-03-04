معمل غاز سنجوان في اللاذقية خارج الخدمة.. السبب المطر

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية “توقف العمل في وحدة غاز سنجوان في المحافظة بسبب الأحوال الجوية”



وقال يوسف: “دخلت مياه الأمطار التي بلغ ارتفاعها متراً إلى داخل المعمل ووصلت إلى المستودعات وإلى أجهزة الكومبيوتر”.



أضاف يوسف “بعد توقف الأمطار سيعاد العمل اليوم الاثنين، 4 آذار، في وحدة تعبئة الغاز في سنجوان”، مشيراً إلى أنه “سيتم تعويض الكمية التي كان من المقرر إنتاجها .



من جانبه لازال مدير سادكوب في اللاذقية، لا يرد على هاتفه، بسبب قيامنا في وقتٍ سابق بنشر خبر عن عدم رده على استفسارات المواطنين ,و حول كيفية حصول المواطن على جرة غاز.



وشهدت مدينة اللاذقية فيضانات في الشوارع نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة ما أدى لغرق عدد من السيارات ودخول المياه إلى المنازل في عدة مناطق في المدينة.



وتصل الطاقة الإنتاجية في وحدة تعبئة غاز سنجوان إلى 18 ألف أسطوانة غاز يومياً، فيما تقدر حاجة المحافظة ب 12 ألف أسطوانة يومياً.