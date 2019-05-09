معمل الأمصال المضادة لسم الأفاعي والعقارب قيد الإنتاج

عاد مركز إنتاج الأمصال الخاصة بلدغات العقارب والأفاعي، بعد نحو عام على تدميره، إثر العدوان الثلاثي على سوريا، إلى الإنتاج مجددا.



وذكرت مصادر أن إعادة الإنتاج بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، وأنه سيتم تدريجيا تأمين حاجة البلاد المقدرة بنحو 5 آلاف جرعة من المصل ضد لدغات الأفاعي، ونحو 3 آلاف من المصل ضد لدغات العقارب.



وتعاني معظم المشافي من نقص في تلك الأمصال، إذ كان المعهد الخاص بإنتاجها والواقع في مركز الدراسات والبحوث العملية أحد المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني، إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية والمدنية الأخرى في البلاد منتصف أبريل عام 2018، وبنحو 100 صاروخ.



يذكر أن سوريا تنتج تلك الأمصال منذ 1992، وكانت تؤمن حاجتها، إضافة إلى التصدير لأسواق لبنان الأردن والعراق.

ويجري العمل حاليا على إعادة فتح سوقي الأردن ولبنان لتأمين حاجتها من هذه الأمصال التي تجد إقبالا لدى تلك الدول بسبب فعاليتها الجيدة.



ويتم إنتاج الأمصال عبر عملية مركبة، إذ يتم حقن الخيول بمقدار آمن من سم الأفاعي أو العقارب، ثم يستخرج المصل المضاد الذي تشكله الخيول بآلية دفاعية.



روسيا اليوم