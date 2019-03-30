معمل ألبان وأجبان مبقرة فديو.. جهود متواصلة لرفد السوق بمنتجات عالية الجودة

بعد أقل من عام على انطلاقة معمل ألبان وأجبان مبقرة فديو في اللاذقية نالت منتجاته حضورا وثقة في السوق الاستهلاكية وسط طموحات للتوسع في الإنتاج ليصل إلى كل المحافظات.



وأكد المهندس أحمد كفا مدير عام مبقرة فديو أن الجهود تتواصل لرفد السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة وفق أفضل المعايير والمواصفات وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج الحكومي حيث يستمد المعمل أهميته من دوره في تصنيع منتجات المبقرة وتسويقها وإيصالها إلى المستهلك بشكل آمن.



وأشار إلى أن هناك أربعة مراكز تسويقية ومنفذي بيع بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة ومنفذا بالتعاون مع المؤسسة العامة للدواجن كما تم مؤخراً افتتاح مركز خاص بتسويق منتجات المعمل بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإضافة إلى منفذ داخل المعمل نفسه لخدمة سكان المنطقة.



وأضاف أنه وضمن خطة التسويق لمنتجات المعمل يتم التجهيز لافتتاح مركز تسويقي في دمشق بالتعاون مع وزارة الزراعة.

المهندس ناصر عبود مدير معمل ألبان وأجبان مبقرة فديو أوضح بدوره أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ 5 أطنان يوميا ويمكن تحسينها بزيادة خطوط الإنتاج وتطويرها لافتا إلى أن خطوط الإنتاج المقترحة للعام القادم تشمل اللبن العيران والجبنة المطبوخة القابلة للدهن.



المهندس مجد خضر مدير الإنتاج في المعمل شرح مراحل تصنيع اللبن بدءا من استلام الحليب الخام من المبقرة وفحصه مرورا بجهاز البسترة وضخه إلى الخزان وإضافة البادئ لتتم تعبئته آليا وإدخاله إلى غرفة خاصة للتخمير وتحويله إلى البراد لحفظه ونقله إلى السوق في اليوم التالي.



يذكر أنه تم افتتاح المعمل في الثالث من تشرين الأول 2018 بتكلفة إجمالية 850 مليون ليرة .