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معلومات عن تساقط الشعر

وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، لا يكون تساقط الشعر عادة أمراً يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية.

وهناك نوعان من تساقط الشعر "الدائم والمؤقت".

ويدخل في النمط الأول الصلع الوراثي الذكوري أو الأنثوي الذي يصيب زهاء 50% من الرجال فوق سن الخمسين، ونحو 50% من النساء فوق سن 65.

وتتمثل الأسباب الرئيسية الثلاثة لصلع النمط الوراثي، في العمر والمورثات وهرمون التستوستيرون.

أما عن  تساقط الشعر المؤقت، فيمكن أن يحدث بسبب عدد من الأمور، بما في ذلك:

مرض أو ضغط عصبي أو معالجة السرطان وفقدان الوزن ونقص الحديد.

ويوصي موقع NHS برؤية طبيب عام لدى حدوث تساقط شعر مفاجئ.

يقول موقع NHS: "إن معظم تساقط الشعر لا يحتاج إلى علاج وهو إما مؤقت وسينمو مرة أخرى، أو أنه جزء طبيعي من التقدم في السن.