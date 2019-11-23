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معلومات عن اجتماع سري بين الأكراد والحكومة السورية

أكد مصدر مسؤول في "الإدارة الذاتية الكردية" لشمال وشرق سوريا، أنَّ ما يتم تداوله من معلومات حول اجتماع سري مغلق بين "الإدارة الذاتية الكردية" والحكومة السورية قد جرى حقاً في مدينة القامشلي بريف الحكسة الشمالي الشرقي، وبرعاية روسية.

وافاد المصدر بالقول: "في الحقيقة لسنا بصدد الكشف عن معلومات الاجتماع، ولكن في وقتٍ قريب سنعلن عن تفاصيله عبر مواقعنا الخاصة".


وأضاف في سياقٍ متصل من حديثه: "لكن ما يمكنني القول هو إنَّ الاجتماع كان مهماً، ويبدو أن النظام سيقدم بعض الأمور السياسية لحلحلة الوضع في المنطقة التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية" بحسب تعبيره.


وأشار إلى أن الاجتماع كان سياسياً بحتاً، وحضره الطرف الروسي، حيث تطرقت الأطراف الثلاثة إلى الحديث عن مطالبها وكيفية الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف بحيث "لا تضر المدنيين".


وتابع القول: "جرى في الاجتماع أيضاً خلاف حول الإدارة الذاتية الكردية والإدارة المحلية الموسعة، ولم يخلو الأمر من خلاف حول بعض الأمور العسكرية في المنطقة".