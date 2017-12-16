القفز من رأس لرأس، والانتقال للشعر المُتسخ، وغيرها من المعلومات التي يتم تداولها عن القمل، لكننا هنا سنوضح مدى صحة هذه المعلومات المتداولة بخصوص القمل الذي يغزو رؤوس الأطفال.





معلومات خاطئة عن قمل الرأس:





لا ينجذب القمل سوى للشعر المتسخ فقط





هذه معلومة غير صحيحة بكل تأكيد، بل على العكس، وتبعا لذلك، في حال تعرض الطفل للقمل، فلا يعني ذلك بالضرورة أنه نتيجة تقصيره في الحفاظ على نظافته.





فضلاً عن ذلك، لا يحول غسل الشعر يومياً دون غزو القمل للرأس، نظراً لأن هذه الحشرات لديها قدرة على مقاومة الماء والشامبو.





يقفز القمل من رأس إلى آخر





تعتبر هذه المعلومة خالية من الصحة، نظراً لأن القمل ليس له “أجنحة”، لذلك فهو لا يقفز لينتقل من رأس إلى رأس. في الواقع، ينتقل القمل فقط عن طريق الاتصال المباشر.





وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحشرات التي تثير الحكة، لا تتخذ فقط شعرنا ملجأً لها، فهي تعيش أيضاً في باقي الجسد (ليس الرأس فحسب) ويمكنها أن تعيش مدة 36 ساعة. وحفاظاً على فروة رأس كل أفراد العائلة، يجب الاهتمام جيداً بنظافة المنزل من خلال تطهير الأثاث( السجاد، أغطية السرير، والملابس ، إضافة إلى مناشف الحمام).





إذا لم يفرك الطفل رأسه، فذلك يعني أنه لا يعاني من القمل





لا تمت هذه المعلومة للواقع بصلة، حيث قد يحتضن طفلك بعض القمل الصغير، وهو عبارة عن بيض لهذه الحشرات، التي تفقس بعد سبعة أيام، دون أن ينتابه الإحساس بالحكة خلال هذه الفترة. وهنا ينصح بفحص فروة رأس الصغار، وخصوصاً خلف الأذنين، حيث يحبذ القمل المواطن الساخنة من الجسم.





ويمكن أن يتكاثر القمل الصغير في هذه المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحشرات يمكن أن تضع قرابة 10 بيضات في اليوم في حال كانت بالغة.





المواد الكيميائية أكثر فعالية من الوصفات الطبيعية





تعد هذه الفكرة خاطئة تماماً، حيث تعمل المواد الكيميائية المتوفرة في الصيدليات فقط على كبح انتشار القمل، ولكن رائحة هذه المواد ومكوناتها يمكن أن تضر بفروة الرأس، علاوة على أنها غير مضمونة مما يدفعنا للبحث عن علاجات أخرى.





إضافة إلى ذلك، عندما يتم استعمال هذه المواد الكيميائية المتوفرة في الصيدلية بشكل مفرط، يمكن أن يصبح القمل مقاوماً لبعض المركبات المكونة لها، مع العلم وأن حتى المبيدات الحشرية لم تعد تثير خوف القمل.





أياً كان نوع المُنتج المُستخدم، فإنه لا غِنى عن مشط الشعر، حيث من شأنه أن يساعد على التخلص من القمل واليرقات المرافقة له التي تبقى متعلقة بجذور الشعر.



