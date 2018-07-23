معلومات جديدة و خطيرة حول عملية تهريب الخوذ البيضاء

_ من تم تهريبهم من الخونة الى الاردن عن طريق اسرائيل لاينتمي جميعهم لما يسمى الخوذ البيضاء بل اكثرهم من ضباط وعناصر وعملاء مخابرات خليجية.



- عدد الذين تم تهريبهم من جنوب سوريا عبر اسرائيل الى الاردن ودول اطلسية تجاوز ال3000 .



- عناصر الاستخبارات والقوات الخاصة تحت راية الخوذ البيضاء هم 800 من جنسيات مختلفة سيرحلون الى اميركا وكندا وعواصم اوروبية اخرى..



- العدد الباقي من الذين تم تهريبهم هم من السعودية والامارات وقطر وعددهم الحقيقي حوالي 2200 عنصر من الاستخبارات والمرتزقة.



- كل ما تم كان بامر عمليات من واشنطن الى غرفة الموك في عمان.