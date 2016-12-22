معلومات جديدة عن عائلة الطفلة الإنتحارية

الجمل ـ نيكولاس زهر: الإنتحارية "فاطمة" ذات التسع سنوات التي فجرت نفسها في قسم الميدان والبيئة التي تديرها فصائل المعارضة السورية لتنشئة الإرهاب.



والد فاطمة الذي ظهر في الفيديو هو عبدالرحمن شداد الملقب بأبو نمر، أحد قتلة الشهيد محمد رافع ذبحاً في بداية الحراك المجرم على أطراف حي مساكن برزة الدمشقي، تدرج في الفصائل الإرهابية من الجيش الحر إلى داعش وانتهى به المطاف في جبهة النصرة.

يقيم حالياً مع زوجته وأطفاله في حي برزة المهادن على أطراف مدينة دمشق والذي يرتبط بمدينة حرستا والغوطة الشرقية عبر النفقين الشهيرين.



الطفلتين (فاطمة وإسلام) خرجتا من حي برزة عبر الحاجز على مدخل الحي برفقة عناصر أمنية لجبهة النصرة بعد أن تم الترتيب للعملية قبل إسبوع من تنفيذها، وكانت الوجهة الأصلية فرع الأمن الجنائي في باب مصلى، وتم تبديل وجهة العملية إلى قسم الميدان بعد أن تعثرت العملية حيث دخلت فاطمة إلى القسم بحجة أنها تائهة وفجرت حزامها الناسف داخل القسم، وعادت الطفلة إسلام إبنة السبع سنوات إلى منزل والدها في برزة.



الطفلة فاطمة متزوجة منذ عام 2014 بكتاب شرعي وشهود على ابن عمها يتيم الأبوين والذي كان يقطن معهم في نفس المنزل تحت رعاية عبدالرحمن، ويكبرها بأربع سنوات ويلقب بأبو دجانة.

اعتقل قبلاً وهو يحاول زرع عبوة لاصقة لسيارة في دمشق بعملية من تخطيط مربيه المجرم عبدالرحمن.



عائلة الإرهابي عبد الرحمن شداد تمتاز بنزعة تكفيرية إرهابية جامحة، ظهرت معالمها جلية مع بداية الأحداث عندما قُتل أخوه وزوجة أخوه أثناء مداهمة منزلهم في مساكن برزة بعد إشتباك دام ساعتين، وأخته إنتحارية فجرت نفسها بحزام ناسف في عملية إرهابية داخل مدينة دمشق.