معلولا..من أعرق مدن سورية

مدينة سورية تقع في شمال شرق دمشق على بعد حوالي 56 كم، تتبع منطقة القلمون وتقع على السفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان ، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 1500 متر. اسمها يعني “المدخل” بحسب اللغة الآرامية التي ما زال سكان معلولا يتحدثون بها.



تشتهر بوجود معالم مسيحية مقدسة ومعالم قديمة مهمة يعود تاريخها للقرن العاشر قبل الميلاد.



كما أن سكانها من المسيحيين والمسلمين ما زالوا يتكلمون باللغة الآرامية الغربية الحديثة لغة المسيح حتى اليوم بجانب اللغة العربية كما في قرية جبعدين وبخعة.



تعد من أعرق وأقدم المدن في المنطقة ويصل عمرها إلى 30 ألف سنة مضت , تتألف من قسمين : قسم قديم وهو عبارة عن منازل وكنائس محفورة في الصخور وقسم حديث من الأبنية.



عمل سكانها قديما بالزراعة وتربية المواشي.



من زراعاتها : البطاطا والعنب.



يربي الأهالي أيضا دودة القز وينتجون الحرير الطبيعي.



كانت المياه فيها دائمة الجريان صيفا وشتاءا ولكن منسوب المياه انخفض فيها.



كما واعتمدوا على الصناعات اليدوية البسيطة.



مناخها معتدل صيفا وبارد شتاءا مع تساقط للثلوج.



تعد مقصدا سياحيا دينيا , فهي تحوي على العديد من المعالم الدينية والآثرية والممرات الصخرية , وتزدحم معلولا وكنائسها بالزوار في الأعياد المقدسة مثل “عيد الصليب”.





من معالمها : آوابد وحجارة وكهوف سكنها الإنسان القديم, دير القديسين سركيس وباخوس , دير مارتقلا , الممر الصخري (الفج) , أضرحة بيزنطية , معبد روماني يسمى “حمام الملكة”.