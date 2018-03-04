1- سابقا ...قالت الولايات المتحدة إن القضاء على داعش سيستغرق عشر سنوات و يحتاج إلى نصف مليون مقاتل و النتيجة أن داعش انتهت بعد سنة و نصف من المعارك و بواسطة الجيش العربي السوري و الحلفاء..





2- في معركة إعادة الإعمار توجد عدة منصات (ذكرناها سابقا و تفصيلا) و تقول هذه المنصات كالتالي :





أ- المركز الاقتصادي الاسترالي يقول: يحتاج اعمار سورية الى 600 مليار دولار و عشرين عام

ب - موتمر المانحين الاوروبيين يقول : تحتاج سورية إلى 350 مليار دولار و عشرين عام .

ج - البنك الدولي و عن طريق كبير مستشاريه للشأن السوري عبد الله الدردري : تحتاج سورية إلى 950 مليار دولار و أكثر من ثلاثين عام .!!!

د - مركز فيريل الألماني قدر التكلفة بأكثر من 300 مليار و سنوات لا يمكن تقديرها ..

و هناك عدة منصات مثل مشروع مارشال سورية و مجموعة مؤتمر سيؤل و مجموعة عمل دبي و المشروع المصري السعودي و كلها تتكلم عن أرقام فلكية و سنوات ضوئية .





الهدف من تضخيم الأرقام هو القول بأن سورية لن تستطيع بمفردها او مع الأصدقاء القيام بمتطلبات إعادة الإعمار و هي بالضرورة يجب أن (تنصاع) للإرادة الغربية و الخليجية في إعادة الإعمار ...





3- شخصيا : وفق الدراسة المفصلة التي أنجزتها خلال فترة جيدة و بتفاصيل كثيرة وصلت الى دراسة كل بلدة و مدينة و قطاع اقتصادي و غير اقتصادي في سورية وجدت أن عملية إعادة الإعمار لن تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار و فترة زمنية من سبع إلى عشر سنوات على أبعد تقدير

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و بهذه الخطة لن تتجاوز نسبة المديونية و التي اقترح ان تكون بمبدأ (التشاركية الدولية) أكثر من 25% و هو رقم بسيط لأنه سيتحول إلى استثمارات للغير.





بهذه الخطة ستكون المولدات و المحركات الاقتصادية ااذاتية في الاقتصاد السورية هي العامل الرافع لعملية التنمية و الاعمار و ذلك بتعظيم المكونات الاقتصادية السووي لاسيما راس المال البشري





جزء مهم من راس المال المطلوب سيكون ضمانات للمصارف لقروض استثمارية محلية طويلة الأجل بالليرة السورية و هذا سيعيد الوظيفة الاستثمارية الى العملة الوطنية .





هذه الخطة ستضمن عائدات من القطن السوري بمبلغ يفوق 10 مليار دولار (كان سابقا مليار فقط) و عائدات من البازلت السوري بقيمة 5 مليار دولار (كان سابقا صفر) و عائدات من النفط السوري تتجاوز 20 مليار دولار (بدون الاكتشافات الجديدة) و عائدات من السياحة و الأوقاف بارقام متصاعدة و غير ذلك الكثير الكثير .





4- هذه الخطة قدمت إطارها العام لبعض الجهات ...!!!و لكن سيكون نشرها للعموم عن طريق (مركز بردى للدراسات و الأبحاث ـ مبدأ) حين استكمال تراخيصه و تأسيسه.





5- ترتكز الخطة على تأسيس البيئات الأربعة اللازمة للاستثمار (القانونية.التنظيمية.التشغيلية.التمويلية) و تستند الى خطتي التطوير (الجغرافي و القطاعي) وفق ثلاثة مبادئ (مبدأ الاتجاه داخلا...مبدأ التعاون الاقليمي في الحلقة الثانية ...مبدأ التشاركية الداخلية و الدولية)





6- يتوقف نجاح الخطة على الادارة العليا التي ستقوم بالمشروع





7- لا يحتاج الإعمار إلى رؤوس أموال بل يحتاج إلى (رؤوس) و المال تحصيل حاصل.







