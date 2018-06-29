معرض لهيئة الكتاب ضمن مهرجان “الشام بتجمعنا”

500 عنوان من الإصدارات مختلفة المواضيع ضمها معرض الكتاب الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان “الشام بتجمعنا” الذي انطلق مساء أمس في حديقة تشرين.

ويشكل المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة السورية للكتاب فرصة لزوار المهرجان لاقتناء كتاب بأسعار مخفضة حيث تباع إصدارات المعرض بحسم يصل إلى 60 بالمئة من سعر الكتاب.

وتقول نهى ونوس مديرة المعارض في هيئة الكتاب: “المشاركة في مهرجان الشام بتجمعنا جاءت استجابة لأهداف وزارة الثقافة في نشر الكتاب لكل الفئات وجعله متاحا بأقل سعر ممكن ولا سيما أن المهرجان يشهد إقبالاً واسعاً من شرائح مختلفة لذلك تمت مراعاة هذا التنوع في المشاركة بكتب ترضي جميع الأذواق.”

وتشير مديرة المعارض في الوقت ذاته إلى أنه تم التركيز خلال هذا المعرض على الأدب المترجم ولا سيما الروايات إضافة إلى كتب الأطفال والكتب التي تعالج قضايا اجتماعية وتراثية معتبرة أن المحتوى الذي تقدمه هذه الكتب يلامس ما يضمه المهرجان من فعاليات وأنشطة اجتماعية.

وتعود إصدارات الهيئة في المعرض بحسب ونوس إلى عام 2009 مع إمكانية لتزويده بعناوين مختلفة حسب طبيعة الإقبال وتغذيته بشكل يومي لافتة إلى أن هيئة الكتاب شاركت منذ تأسيسها سنة 2007 بمعارض الكتب المرافقة لمعرض الزهور الدولي قبل توقفه جراء الحرب على سورية.

يذكر أن فعاليات مهرجان “الشام بتجمعنا” الذي تقيمه غرفة تجارة دمشق تشمل قرية تراثية ومدن ألعاب وقرية رياضية ومارثوناً رياضياً والعديد من الفعاليات وسيتم تخصيص ريع بعض الفعاليات لدعم ذوي الإعاقة وذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

سانا