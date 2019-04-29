معرض للكتاب في كلية التربية بجامعة دمشق

إصدارات وعناوين متنوعة في الفكر والأدب والتاريخ والتربية تضمنها معرض الكتاب العربي الذي تستضيفه حاليا كلية التربية في جامعة دمشق.



وجاء المعرض الذي تقيمه مؤسسة سين للثقافة والنشر والإعلام بالتعاون مع فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية وكلية التربية ضمن الاحتفالات بأعياد نيسان بهدف تعزيز وجود الكتاب الورقي في حياة الطلاب وتوفيره لهم بأسعار مناسبة.



الدكتورة أمل الأحمد عميد كلية التربية رأت أن الرسالة من المعرض تشير إلى أهمية الكتاب والقراءة وإعادة الحياة الثقافية من خلال الفعاليات بعد سنوات من الحرب الكونية على سورية التي صمد شعبها وحارب الإرهاب الأسود الذي حاول النيل من حضارتها ورقيها.



أيهم صقر مدير مؤسسة سين اعتبر أن الثقافة فعل حضاري وعلى كل المؤسسات العاملة في هذا القطاع المساهمة بإنشاء مناخ ثقافي إعلامي بعيدا عن لوثة التطور التكنولوجي الذي اخترق شرائح مجتمعنا ولا سيما الشباب ليعود للقراءة والكتاب دورهما الفعال مشيرا إلى مسابقة الإبداع الأدبي التي أعلنت عنها المؤسسة لفسح المجال أمام التجارب الأدبية الشابة لأخذ موقعها الطبيعي على الساحة الثقافية.



وتضمن المعرض عددا من المنشورات التي شملت بحوثا في علم النفس عبر العرض والبحث المنهجي إضافة إلى التعريف بعلماء النفس والتركيز على الحالة التربوية التي تخص جيل الشباب إضافة الى روايات عربية وعالمية قديمة وحديثة تناولت معاني اجتماعية وإنسانية وتاريخية.



يذكر أن المعرض مستمر حتى الخامس عشر من شهر أيار القادم.



محمد خالد الخضر-سانا